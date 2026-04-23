◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が、大谷翔平選手と並び、日本人選手最長となる5試合連続ホームランを記録しました。

5-10と5点ビハインドの7回、相手3番手ライアン・トンプソン投手の初球をとらえ、打った瞬間確信の一発。今季10号となる打球速度177キロ、飛距離137mの特大ホームランを放ちました。

これでアストロズのヨルダン・アルバレス選手(11本)に次ぐ、メジャー全体2位につけた村上選手。日本選手の2桁ホームラン達成は、過去には大谷選手をはじめ、松井秀喜氏や青木宣親氏ら9名の日本人選手が1年目から2桁本塁打を記録しており、まだ4月で到達しました。

またデビューから24試合での10本塁打は、年間67本ペース。2018年にエンゼルス時代の大谷選手が記録したメジャー1年目の日本人最多記録22本を大きく上回るペースで量産しています。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平18本 城島健司16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親