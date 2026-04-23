敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。打者としては4打数無安打で連続試合出塁は53でストップしたが、投手としては快投を披露。リードしたウィル・スミス捕手への感謝の声が日本人ファンから相次いだ。

大谷は初回2死一、二塁のピンチを招いたが、シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。これでリズムに乗り、2〜4回は3イニング連続で3者凡退とした。

5回1死一塁で打席にはギルバート。カウント3-1から投じた1球はボール判定だった。四球で一、二塁となるところだったが、相棒スミスがすかさずABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）でチャレンジ。判定が覆ってフルカウントとなり、その後に空振り三振に斬った。

スミスの好判断には、X上の日本人ファンからも賛辞が続出した。

「スミスナイスABS！！」

「スミス、ナイス判断 これめちゃくちゃデカいよ」

「スミスのABSのおかげで三振だ」

「スミスはABSチャレンジの達人だな。目がいい」

「ガチでデカいな今のシーン… スミスやりおる」

「スミスABSチャレンジ成功からの大谷さん空振り三振取った！まさに夫婦共同作業」

大谷は6回5安打無失点、7奪三振。防御率は驚異の0.38となった。



（THE ANSWER編集部）