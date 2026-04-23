今回紹介するのは、Threadsに投稿された茶トラ猫ちゃんが遊んでいたときの様子。テーブルの上で遊んでいた猫ちゃんでしたが、まさかの事故が発生してしまった模様。その内容とは…。

投稿はThreadsにて、8000回以上表示され、たくさんのユーザーの目に留まりました。

【動画：猫がおもちゃを追いかけて遊んでいたら…予想外の『ハプニング』】

遊んでたらまさかの事故発生

今回、Threadsに投稿したのは「真野 遥 | 発酵室 よはく」さん。登場したのは、猫の寅ちゃんです。

投稿によると、寅ちゃんはテーブルの上でおもちゃを追いかけていたとのこと。楽しそうに遊んでいた寅ちゃんでしたが、ここであるハプニングが。

遊んでいる途中、紙の上に乗った寅ちゃんでしたが、紙を手前に引いた途端、ずるずるとテーブル下に降下。「あ～れ～」という感じに、紙と一緒に少しずつテーブルの下へと落下していったそうです。

ゆっくりと視界からフェードアウトしていく寅ちゃんの姿は、微笑ましくて笑いがこみ上げてきます。

まさかのハプニングに笑ってしまう猫好き続出

遊んでいたら、まさかの事故でテーブル下へと落ちていった寅ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「笑ってしまってゴメンなさい」「あ、あ、あ、あれ～」「落ちていく瞬間のお顔が可愛すぎて笑っちゃった」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、落ちていく寅ちゃんを見て笑ってしまったみたいですね。

Threadsアカウント「真野 遥 | 発酵室 よはく」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。寅ちゃんとうりちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「真野 遥 | 発酵室 よはく」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。