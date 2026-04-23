女優アン・ハサウェイ（43）が、「プリティ・プリンセス」シリーズ第3弾を自身の「次の」映画プロジェクトにしたいと考えていることを明かした。5月1日に公開を控える「プラダを着た悪魔2」が、「プリティ・プリンセス」3作目の始動計画を一時的に押しのけていたという。



【写真】「プラダを着た悪魔2」来日イベントではメリル・ストリープと一緒にノリノリだったアン・ハサウェイ

米「エンターテイメント・ウィークリー」誌に対し、アンはこう語っている。「100％よ。ずっと取り組んでいるわ。『プラダを着た悪魔2』が予想外に持ち上がって、その分のスペースを全部持っていってしまって…同時に両方に集中するのは無理だったの」



一方で、「プリティ・プリンセス3」については「まだゴーサインも正式決定も出ていない」としつつ、「脚本は少しずつ進めている」と説明。「意図としては、できれば次は『プリンセス・ダイアリーズ』をやりたい」とタイトルのアイデアも披露した上で前向きな姿勢を示した。



さらに「プラダを着た悪魔2」から学んだ教訓として、アンはこう続けている。「期待値は本当に、本当に高い。やるなら、完全に期待を超えなきゃいけないの」



同作は2年前、映画「クレイジー・リッチ！」の脚本家アデル・リムが監督に就任し、シリーズ第3弾として本格始動した。シリーズ第1作「プリティ・プリンセス」は2002年公開、続編「プリティ・プリンセス2/ロイヤル・ウェディング」は2005年に公開されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）