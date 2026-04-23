昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、３４歳誕生日を報告した。

１６日に誕生日を迎えた蜂谷は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「先日３４歳の誕生日でした チビバーグと師匠と一緒に中華ランチ おめかししたので師匠がいっぱい写真撮ってくれたよ笑」と記し、ブラウンのノースリーブのセットアップを着て、ノンアルコール飲料で乾杯するるショットを投稿。

「授乳室がなかったので完全個室で許可いただき、お部屋で授乳させてもらったよ。美味しいごはん食べて師匠とゆっくりご飯できて心のチャージ 早いものでチビバーグは４ヶ月。寝返りもしそうになってきたよーーー 来月は初節句もあるし、このままみんな体調良く過ごせますように！！！！ ※飲み物はノンアルコールのシャンパンだよー」とつづり、次男を抱っこするショットや、白い布をかけて授乳する珍しいショットもアップした。

蜂谷と井戸田は２０２２年９月に結婚。２４年７月に第１子男児、２５年１２月に第２子男児を出産。結婚発表の際は１９歳という年の差も話題になった。