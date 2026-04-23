夏を変えるおうち冷感習慣！ ライクイット「進化系製氷シリーズ」

記事ポイント ライクイットが2026年夏に向けて、自宅で楽しむ「インドア氷活」を提案丸氷、アイスバー、クラッシュアイスの3シリーズで身体・心・家計を整える使い方を紹介奈良県の自社工場で製造から梱包、出荷まで行う日本製の製氷シリーズを展開 ライクイットが2026年夏に向けて、自宅で楽しむ「インドア氷活」を提案丸氷、アイスバー、クラッシュアイスの3シリーズで身体・心・家計を整える使い方を紹介奈良県の自社工場で製造から梱包、出荷まで行う日本製の製氷シリーズを展開

ライクイットが、2026年の本格的な夏に向けて「インドア氷活」を提案しています。

自宅で作る氷を活用し、酷暑対策、家計管理、気分転換までを支える進化系製氷シリーズを展開。

丸氷やクラッシュアイス、アイスバーを作れる製品がそろいます。

ライクイット「進化系製氷シリーズ」





提案元：ライクイット株式会社発表日：2026年4月23日内容：自宅で氷を作って夏の身体・心・家計を整える「インドア氷活」の提案製造体制：奈良県の自社工場で製造、梱包、出荷シリーズ詳細：https://likestore.like-it.jp/shopbrand/ct602/

ライクイットは、地球温暖化による猛暑、食品や電気代の値上げ、外出控えによる閉塞感という現代の夏の課題に対し、自宅で作る氷を通じた新しい暮らし方を提案しています。

火照った身体を冷やすクラッシュアイス、飲みきれなかった飲料を活用できるアイスバー、ゆっくり溶ける丸氷など、用途に応じて選べるラインアップ。

日常のなかで手軽に取り入れられる暑さ対策です。

丸氷





商品名：アイスボールメーカー氷のサイズ：直径60mm形状：丸氷溶けにくく、ゆっくり楽しめる実績：累計販売数200万個突破

ロックグラスに合う直径60mmの丸氷を作れるアイスボールメーカーです。

溶けにくい丸氷のため、晩酌やゆっくり飲みたいドリンクに適した仕様。

夜のひとり時間に、グラスの中で氷が奏でる音も楽しめるアイテムです。

アイスバー





商品名：アイスバーメーカー形状：円柱状用途：マイボトル用の氷、アイスキャンディ作り付属：あたり棒付き

アイスバーメーカーは、マイボトルに入れやすい円柱状の氷を作れる製品です。

少し残ったヨーグルトやジュースを凍らせれば、手作りアイスバーとして活用可能。

市販品の買い足しを抑えながら、フードロス削減にもつながる一品です。

クラッシュアイス





商品名：クラッシュアイスメーカー用途：飲み物の急冷、料理の演出仕様：容器を揉んで氷を砕くタイプ少ない力でも砕きやすい設計

クラッシュアイスメーカーは、表面積の広い氷で飲み物をすばやく冷やしたいときに役立ちます。

帰宅直後やサウナ後のクールダウンにも向くほか、料理の盛り付け演出にも活躍。

容器を揉んで砕く仕様で、好みの大きさに調整しやすい点にも注目です。

使いやすさ





手軽さ1：氷を1個ずつ作れて必要分だけ補充できる手軽さ2：冷凍庫内で場所を取りにくい手軽さ3：柔軟性のあるエラストマー素材で取り出しやすい補足：アイスボールメーカーはスタッキング機能付き

ライクイットの製氷シリーズは、必要な分だけ作りやすく、冷凍庫内のスペースも圧迫しにくい設計です。

柔らかいエラストマー素材を採用しているため、特別な道具を使わずに氷をスムーズに取り出せる仕様。

製氷皿を1つずつ洗える点も、衛生面を気にする人にはうれしいポイントです。

暑さが続く季節に向けて、飲み物やおやつ、晩酌時間まで幅広く使えるライクイットの製氷シリーズ。

身体を冷やす、家計を整える、気分を切り替えるという3つの視点で氷の使い方を提案しているのが印象的です。

奈良県の自社工場で製造から出荷まで手がける日本製シリーズとして展開されています。

ライクイット「進化系製氷シリーズ」の紹介でした。

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Q. ライクイットの製氷シリーズにはどんな種類がありますか？

A. 丸氷を作る「アイスボールメーカー」、円柱状の氷やアイスキャンディを作れる「アイスバーメーカー」、飲み物をすばやく冷やせる「クラッシュアイスメーカー」の3種類が紹介されています。

Q. インドア氷活はどんな場面で役立ちますか？

A. 帰宅後やサウナ後のクールダウン、マイボトル用の氷作り、余った飲み物の活用、夜のリラックスタイムなど、暑さ対策から節約、気分転換まで幅広いシーンで活用できます。

Q. ライクイットの製氷シリーズの特徴は何ですか？

A. 必要な分だけ氷を作りやすく、冷凍庫で場所を取りにくいことに加え、柔らかいエラストマー素材で氷を取り出しやすい点が特徴です。

製造から梱包、出荷まで奈良県の自社工場で行っています。

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