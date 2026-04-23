『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』第2期は来年放送 振り返りPV＆スタッフ情報解禁
テレビアニメ『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』Season2（第2期）が2027年に放送されることが決定した。あわせてSeason1振り返りPV、ティザービジュアルが公開された。
【動画】公開された『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』PV
PV内では放送時期のほかティザービジュアル、メインスタッフも公開。ティザービジュアルには手前にはルーグが銃を構え、背後には、黒いシルエットの様に老暗殺者が同じくポーズをしている印象的なビジュアルになっている。
メインスタッフはSeason１から変わらずに監督には田村正文、シリーズ構成に高山カツヒコを迎え、キャラクターデザインは長田絵里、音楽は黒田賢一アニメーション制作はSILVER LINK.が担当する。
【動画】公開された『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』PV
PV内では放送時期のほかティザービジュアル、メインスタッフも公開。ティザービジュアルには手前にはルーグが銃を構え、背後には、黒いシルエットの様に老暗殺者が同じくポーズをしている印象的なビジュアルになっている。
メインスタッフはSeason１から変わらずに監督には田村正文、シリーズ構成に高山カツヒコを迎え、キャラクターデザインは長田絵里、音楽は黒田賢一アニメーション制作はSILVER LINK.が担当する。
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