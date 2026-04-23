タモリ「国宝5つ、コンプリート」国宝5城の制覇へ 『ブラタモリ』愛知・犬山城の秘密に迫る
タレントのタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜 後7：30〜）は25日放送回で、タモリが愛知県犬山市の国宝・犬山城を訪れる。
【番組カット】おなじみの地形調査…地層を見るタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。ついに国宝五城の制覇へ。愛知県犬山市にある、国宝・犬山城の秘密に迫る。
信長、秀吉、家康が愛した城、それが犬山城。濃尾平野と木曽川を一望する天空の立地。日本最古級の天守を支える、強固な岩盤。扇状地の頂から見下ろすのは、戦・経済・政治、すべてを掌握する視界。天下人たちの知恵が、ギュッと詰まった城を徹底解剖する。さらに、地震を乗り越え、人の手で守られ続けた奇跡の物語も明かされる。
■タモリメッセージ
お城の中でも、ちょっと特異な経歴、歴史を持つお城でした。
おもしろかったです。これで国宝5つ、コンプリート。完成です。
【番組カット】おなじみの地形調査…地層を見るタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。ついに国宝五城の制覇へ。愛知県犬山市にある、国宝・犬山城の秘密に迫る。
信長、秀吉、家康が愛した城、それが犬山城。濃尾平野と木曽川を一望する天空の立地。日本最古級の天守を支える、強固な岩盤。扇状地の頂から見下ろすのは、戦・経済・政治、すべてを掌握する視界。天下人たちの知恵が、ギュッと詰まった城を徹底解剖する。さらに、地震を乗り越え、人の手で守られ続けた奇跡の物語も明かされる。
■タモリメッセージ
お城の中でも、ちょっと特異な経歴、歴史を持つお城でした。
おもしろかったです。これで国宝5つ、コンプリート。完成です。