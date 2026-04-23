◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が5試合連続のホームランで日本人最速10号を記録しました。

今季NPBヤクルトからメジャーリーグに挑戦した村上選手は、1年目の24試合目で2桁ホームランに到達。日本でも大砲として活躍し2022年には56本塁打、打率.318、134打点と当時22歳で史上最年少で三冠王と栄冠を手にします。

日本とメジャー、場所も対戦相手も全く違いますが、村上選手の勢いは加速しています。では、三冠王獲得の2022年はどんなペースで本塁打を量産していったのでしょうか。

初めてのホームランは、4月1日のDeNA戦、2回の先頭打者で登場すると左中間へ1号ソロを放ちました。この試合は村上選手の7試合目となります。10号を記録したのは5月14日の広島戦。この日は5打数3安打で、2本のホームランを記録と打棒が爆発していました。試合数は37試合となり、今年より13試合遅い到達となっています。しかし、この年は複数ホームランの数が多く、1試合2発が11度。そして7月31日の阪神戦では3本とホームランを量産しました。

現在年間67本ペースと量産体制の村上選手はどこまで記録をのばすのでしょうか。

▽2022年の村上宗隆選手のホームラン達成日 最終56本塁打1号 4月1日(7試合目)10号 5月14日(37試合目)20号 6月19日(65試合目)30号 7月13日(82試合目)40号 8月11日(101試合目)50号 9月2日(118試合目)