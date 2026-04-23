お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、パーソナリティーの「爆笑問題」にまつわるエピソードを明かした。

爆問とは、「笑っていいとも！」など数々の番組で共演。交流の中で、忘れられない出来事があったという。

「いいとも！特大号」で、当時まだ小学生だった鈴木福も出演。ある日、ジュニアがフィンランドへ行くという話を聞きつけた福から、あるお願いをされたことを明かした。

「“ジュニアさん！”って俺のところに来て。“フィンランドに行くって本当ですか？”って。俺がその正月、フィンランドに行くって話をしていたのを、どっかから聞いたんやろな。“うん、どうした？”って言ったら、“サンタさんに会ったら、お礼を言っといて下さい”って」

子供らしい健気なエピソードに、ジュニアは「めちゃめちゃかわいいやん？」と感激。「“分かった。もし会うたら、福君がそう言ってたって、言うとくな”って」と約束したことを明かした。

そこに現れたのが、爆笑問題の2人だったという。まずは太田光が「“おい！お前、芦田愛菜と付き合ってるんか！？”って」と、福いじり。しかし、それを止めようと割って入った田中裕二が、子供の夢をぶち壊すかのような問題発言を口にしたという。

「みんながわーっと笑っている中で1人、でっかい声で、“お前、サンタを信じているような子に、何てこと言ってるんだよ！”って」。一同は大爆笑。ジュニアは「誰が一番、悪か。言ってるやん！田中裕二」と、田中に猛ツッコミを入れた。

「太田さんは誰も傷つけていない。みんなを和ませようと…。これが爆笑問題。一見、太田さんが（危険）と思いがちだが」。太田にはフォローを入れつつも、「マジか、こいつ…。だから“爆笑”は太田さんで、“問題”は田中さん」と笑わせていた。