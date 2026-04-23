確定した裁判をやり直す再審制度の見直しの議論が活発に行われています。焦点となっているのが再審の開始決定に対する検察官の不服申し立てです。半世紀近く無実を訴えながらも再審制度の壁に阻まれ続けている原口アヤ子さん(98)。23日、5回目の再審請求を行っている弁護団が会見を開き、検察官の不服申し立てを全面的に禁止するよう訴えました。



(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)

「大崎事件にとって再審開始決定について検察官の抗告を認めない、禁止するということはアヤ子さんが生きているうちに再審無罪に行けるかどうかの本当に死活問題」





23日、鹿児島地裁の前に集まっていたのは、原口アヤ子さん(98)の弁護団や支援者たちです。原口さんは1979年に大崎町で義理の弟を殺害した罪などで服役したものの、無実を訴え裁判のやり直し・再審を求めています。これまでの4回にわたる再審請求では、再審開始の決定が3回出されたものの検察官が不服を申し立て、いずれも上級審で取り消されました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「目的はひとつ。原口アヤ子さんが生きているうちに再審無罪を獲得すること」弁護団は2026年1月、5回目の再審請求を行いました。そうした中、今活発に行われているのが再審制度の見直しの議論です。(自民党・稲田朋美議員)「ほとんどの議員が（検察官の）抗告禁止って言っているにもかかわらずそれを全く無視をしている。法律を作るのは国会ですからね」これは政府が示した刑事訴訟法の改正案について4月6日、自民党内で行われた会議の様子です。改正案に検察官による不服申し立ての禁止が盛り込まれていないことに対し、与党である自民党の議員から不満の声が上がりました。検察官による抗告の禁止が焦点となるなか、鴨志田祐美共同代表は「大崎事件こそが抗告禁止の必要性を一番切実に示している」と不服申し立ての全面的な禁止を訴えました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「今年99歳になるんですよね。間に合いませんよねと。だから再審開始がでたらすぐに抗告はさせずにやり直しの裁判に進んで無罪判決をもらわなければアヤ子さんの存命中の再審無罪はありえない。大崎事件こそが抗告禁止の必要性を一番切実に示している事件」大崎事件の5回目の再審請求では23日、裁判官、弁護団、検察官による協議が行われ、弁護団は事件の概要や確定判決を支える証拠の脆弱性などについてプレゼンを行ったということです。