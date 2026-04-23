THE RAMPAGE藤原樹、衣装から筋肉チラリ EXILEライブオフショット公開にファン悶絶「カッコよすぎる」「鍛錬のたまもの」
【モデルプレス＝2026/04/23】THE RAMPAGEの藤原樹が4月22日、自身のInstagramを更新。 ライブのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDHイケメン「もはや芸術」筋肉ショット
4月21日及び22日に東京ドームで開催された「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」に参加していた藤原。「EXILE THE REASON 東京ドーム2Days ありがとうございました」とつづり、ライブのオフショットを公開した。ラメのストライプが入った黒いジャケット姿や、上裸に青いジャンパーを羽織り、鍛え上げられた胸筋や腹筋がチラリとのぞく姿、黒い皮素材のセットアップ姿などを披露している。
この投稿には「カッコよすぎる」「鍛錬のたまもの」「もはや芸術」「スタイルレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳LDHイケメン「もはや芸術」筋肉ショット
◆藤原樹、ライブ衣装からチラリ胸筋＆腹筋
4月21日及び22日に東京ドームで開催された「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」に参加していた藤原。「EXILE THE REASON 東京ドーム2Days ありがとうございました」とつづり、ライブのオフショットを公開した。ラメのストライプが入った黒いジャケット姿や、上裸に青いジャンパーを羽織り、鍛え上げられた胸筋や腹筋がチラリとのぞく姿、黒い皮素材のセットアップ姿などを披露している。
◆藤原樹の投稿に反響
この投稿には「カッコよすぎる」「鍛錬のたまもの」「もはや芸術」「スタイルレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】