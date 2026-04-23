1児の母・木村文乃、旬の食材使った手料理公開「季節感があって素敵」「食欲そそられる色」と反響
【モデルプレス＝2026/04/23】女優の木村文乃が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「食べ終わってしまう…」旬の食材ふんだんに使った炒め物
木村は「今日のごはん ぶたと筍と小松菜のオイスターソース炒め」と献立を記し、フライパンの中の小松菜の緑が鮮やかな手料理を公開。「筍食べ終わってしまう… まだギリギリ売ってるから買い足そうかどうしようか迷う…」とつづり、料理のちょっとした悩みを明かした。
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「食欲そそられる色」「すごく美味しそう」「料理上手で憧れる」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「食べ終わってしまう…」旬の食材ふんだんに使った炒め物
◆木村文乃、手料理公開
木村は「今日のごはん ぶたと筍と小松菜のオイスターソース炒め」と献立を記し、フライパンの中の小松菜の緑が鮮やかな手料理を公開。「筍食べ終わってしまう… まだギリギリ売ってるから買い足そうかどうしようか迷う…」とつづり、料理のちょっとした悩みを明かした。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「食欲そそられる色」「すごく美味しそう」「料理上手で憧れる」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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