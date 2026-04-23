【知らないと損】自然なのに刺さる♡ 彼氏がキュンとする「デートテク」3選

付きあってからのデート、ただ楽しいだけで終わるのはもったいない！と思いませんか？せっかくなら、彼に「やっぱりこの子、最高だな…」と思わせたいですよね。今回は、デートで彼氏をキュンとさせる方法を体験談やインタビューをもとにご紹介します。小さな仕草やちょっとした気配りが、彼の心をぐっと引き寄せるきっかけになりますよ。

自然なボディタッチを取り入れる

不意に手が触れたり、話すときに軽く袖を引っ張ったり…。 そんなさりげないスキンシップは、彼の心をくすぐります。 特に人混みや階段など、少し不安を感じる場面で「こっち」と袖を引かれると、守りたくなる気持ちが倍増するんだとか。 ベタベタしすぎず、“自然に触れる”のがポイントですよ。

目を見て彼の話を聞く

彼が話しているとき、スマホを見ながら相づちを打つだけ…なんてことはしていませんか？ 彼の目を見て、しっかり「うん、そうなんだ！」とリアクションを返すだけで、「ちゃんと楽しそうに話を聞いてくれている」と彼に感じてもらえます。 特に、まわりに人がいても自分に集中してくれている感じがすると、特別感もアップ。 「こんな表情、俺だけに見せてくれてるのかな」と感じた瞬間、彼の心は一気にあなたに惹かれていきますよ。

素直な気持ちを伝える

実は、どんなおしゃれや仕草よりも、男性がキュンとするのは“あなたの素直な気持ち”だったりします。 「今日、すごく楽しい！」「また来たいな」そんな前向きな言葉をストレートに伝えることで、彼は「もっと喜ばせたい」と思ってくれるように。 何気ないひと言に、案外男性はキュンとしますよ。 いかがでしたか？ 今回は、デートで彼氏をキュンとさせる方法についてご紹介しました。 小さな行動でも、あなたの“好き”が伝わる瞬間が彼の心を動かします♡ この記事を参考に、次のデートで彼をキュンキュンさせてくださいね。

ライター Ray WEB編集部