２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９２円０７銭（１・０３％）安の４万７５００円９９銭だった。

３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割近くにあたる２６０銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４４５円６３銭（０・７５％）安の５万９１４０円２３銭だった。日経平均への影響度の大きい一部のＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に買いが集まり、一時、取引時間中として初めて６万円台をつけた。

一方、米軍によるイラン関連の船舶を対象とする海上封鎖が続いていると伝わった。原油価格の高止まりが嫌気され、東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、デジタルカメラや半導体・液晶製造用露光装置大手ニコンの１０・３６％が最大だった。ベイカレント（９・７３％）、ソニーフィナンシャルグループ（７・３２％）と続いた。

上昇率は、カカクコム（２３・５７％）、ソシオネクスト（７・０９％）、ルネサスエレクトロニクス（６・６９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２８・６１ポイント（０・７６％）低い３７１６・３８。