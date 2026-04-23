【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めよう！ ヒントは旧約聖書
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、宗教的な祈りが込められた書物から、幾何学の世界で定義される図形、さらに経済の基盤を支えた歴史的な組織まで、知的好奇心を刺激する3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が持つ意味を紐解きながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。
□□ん
□□んけい
□□いきょく
ヒント：旧約聖書に収められている、神への賛美や祈りを記した詩の集まり。四つの頂点と四つの辺で構成される平面の形を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しへ」を入れると、次のようになります。
しへん（詩編）
しへんけい（四辺形）
しへいきょく（紙幣局）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、祈りの言葉、図形の定義、そして通貨の歴史に関わる用語が並びました。日常的に使う言葉から、少し専門的な背景を持つ言葉まで、共通の「しへ」という響きによって意外なつながりが見えてきます。言葉の成り立ちや、漢字で書いた時の構成を意識することで、日本語の音の重なりをより深く楽しめる内容でした。知識のつながりを再確認することで、言葉の奥深さを感じられるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、宗教的な祈りが込められた書物から、幾何学の世界で定義される図形、さらに経済の基盤を支えた歴史的な組織まで、知的好奇心を刺激する3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が持つ意味を紐解きながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んけい
□□いきょく
ヒント：旧約聖書に収められている、神への賛美や祈りを記した詩の集まり。四つの頂点と四つの辺で構成される平面の形を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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正解：しへ正解は「しへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しへ」を入れると、次のようになります。
しへん（詩編）
しへんけい（四辺形）
しへいきょく（紙幣局）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、祈りの言葉、図形の定義、そして通貨の歴史に関わる用語が並びました。日常的に使う言葉から、少し専門的な背景を持つ言葉まで、共通の「しへ」という響きによって意外なつながりが見えてきます。言葉の成り立ちや、漢字で書いた時の構成を意識することで、日本語の音の重なりをより深く楽しめる内容でした。知識のつながりを再確認することで、言葉の奥深さを感じられるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)