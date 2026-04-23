「一生に一度の奇跡！」MLSで衝撃展開！ GKが後半ATに劇的同点弾！ 現地は驚愕「信じられない」
まさかの結末だった。
現地４月22日に行なわれたメジャーリーグサッカー（MLS）第９節で、トロントFCがフィラデルフィア・ユニオンとホームで対戦。土壇場のゴールで、３−３のドローに持ち込んだ。
あまりにも劇的な幕切れとなった。２−３で迎えた90＋６分、同点弾を奪ったのは、なんと敵陣でのFKで前線に上がっていたGKのルカ・ガブランだ。
FKの流れから、そのままゴール前に残り続け、アロンソ・コエーロが送り込んだ左サイドからのクロスに反応。FW顔負けの巧みなヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
MLSの公式サイトは、この一撃を、「一生に一度の奇跡！ トロントFCのGKルカ・ガブランが信じられないゴールを決めた」「ストライカーさながらのヘッド弾で記憶に刻まれる同点劇を演出した」と伝えた。
同サイトによれば、ガブランはMLS史上３人目となるGKの得点者で、2010年10月16日、トロントFC戦でゴールを決めたコロンバス・クルーのGKウィリアム・ヘスマー以来の快挙だという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半ATに守護神が起死回生の同点ヘッド弾！
現地４月22日に行なわれたメジャーリーグサッカー（MLS）第９節で、トロントFCがフィラデルフィア・ユニオンとホームで対戦。土壇場のゴールで、３−３のドローに持ち込んだ。
あまりにも劇的な幕切れとなった。２−３で迎えた90＋６分、同点弾を奪ったのは、なんと敵陣でのFKで前線に上がっていたGKのルカ・ガブランだ。
FKの流れから、そのままゴール前に残り続け、アロンソ・コエーロが送り込んだ左サイドからのクロスに反応。FW顔負けの巧みなヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
MLSの公式サイトは、この一撃を、「一生に一度の奇跡！ トロントFCのGKルカ・ガブランが信じられないゴールを決めた」「ストライカーさながらのヘッド弾で記憶に刻まれる同点劇を演出した」と伝えた。
同サイトによれば、ガブランはMLS史上３人目となるGKの得点者で、2010年10月16日、トロントFC戦でゴールを決めたコロンバス・クルーのGKウィリアム・ヘスマー以来の快挙だという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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