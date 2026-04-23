【W杯回顧録】第17回大会（2002年）｜王者フランスが無得点で敗退、韓国は４強へ――波乱が連鎖した日韓共催。日本は“ベスト16の壁”がここから始まる
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は2002年の第17回大会だ。
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●第17回大会（2002年）／日本、韓国開催
優勝：ブラジル
準優勝：ドイツ
【得点王】ロナウド（ブラジル）：８得点
何が起こるかわからない不確実性はサッカーの大きな魅力で、だから「ボールは丸い」が箴言のように使われる。だがそれにしても史上初めて高温多湿の極東で２か国が共同開催した日韓大会は、意外性一色に染まった。
そもそも共催決定の経緯からして、想定外の積み重ねだった。日本は単独開催を目ざし、1989年に立候補して招致活動を始めた。ところが４年後には鄭夢準（チョン・モンジュン）が韓国協会の会長に就任すると、日本へのライバル意識を前面に立候補を表明。そのまま日本開催を支持するジョアン・アベランジェFIFA会長と、対立するレナト・ヨハンソンUEFA（欧州連盟）会長の勢力争いへと転じ、結局共催は形勢不利に追い詰められたアベランジェ側が、落としどころとして提案を強いられることになった。
こうした「波乱」で決定した日韓大会は、開幕戦から「波乱」が連鎖した。番狂わせの最初の被害者は、前回王者のフランスだった。直前の2001〜02年シーズンで明らかに主役の座を独占したのは、ジネディーヌ・ジダンだった。
レアル・マドリーでフル稼働したジダンは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝でも鮮やかな左足ボレーでチームを優勝に導いた。またこのシーズンは、ティエリ・アンリとダヴィド・トレゼゲが、それぞれ24ゴールでプレミアとセリエＡ、ジブリル・シセも22ゴールでリーグ・アンと、チームには３か国のリーグ得点王がいた。
しかもフランスは前回初優勝を飾った後もEUROを制し、史上初めてワールドカップに続けて欧州制覇にも成功（その逆パターンは、72年EURO→74年ワールドカップで西ドイツが達成）。FWにもタレントを揃えた日韓大会は、前回以上に盤石の戦力を整えていた。
だがワールドカップは、CL決勝からわずか２週間で開幕だった。疲労を溜めたジダンは、直前の韓国との練習試合で左大腿部を肉離れしてしまう。大黒柱を欠くフランスは、開幕のセネガル戦でエル・ハジ・ディウフに決勝ゴールを許し、金星を献上。続くウルグアイ戦では、アンリが24分で退場してスコアレスドローに終わり緊急事態に陥る。
ついにグループリーグ（GL）最後のデンマーク戦にはダッシュもままならないジダンが強行出場するが、カウンターから２ゴールを許し、本来比類ない破壊力を秘めたチームは無得点のまま大会を去ることになった。
欧州の雄がフランスなら、南米予選ではアルゼンチンが13勝１敗４分で独走した。奇才マルセロ・ビエルサが率い３−４−３で攻撃性を貫くチームで、初戦はガブリエル・バティストゥータの決勝点でナイジェリアを下した。しかし、前回に続くイングランドとの因縁の対決では、４年前に退場したデヴィッド・ベッカムに雪辱の決勝PKを決められ敗戦。３戦目もスウェーデンと分けて、南米の雄もまさかのGL敗退となり、バティストゥータは代表チームに別れを告げた。
共催国の日本と韓国は、どちらも本大会での勝利がなく、未知へのチャレンジがテーマとなった。ハイラインでのフラットスリーを４年間継続してきたフィリップ・トルシエ率いる日本は、この間急ピッチで世代交代が進み、2000年にはアジアカップを制し、99年Ｕ-20ワールドカップや前年のコンフェデレーションズカップでは準優勝と、新しい歴史を切り拓いてきた。
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●第17回大会（2002年）／日本、韓国開催
優勝：ブラジル
準優勝：ドイツ
【得点王】ロナウド（ブラジル）：８得点
そもそも共催決定の経緯からして、想定外の積み重ねだった。日本は単独開催を目ざし、1989年に立候補して招致活動を始めた。ところが４年後には鄭夢準（チョン・モンジュン）が韓国協会の会長に就任すると、日本へのライバル意識を前面に立候補を表明。そのまま日本開催を支持するジョアン・アベランジェFIFA会長と、対立するレナト・ヨハンソンUEFA（欧州連盟）会長の勢力争いへと転じ、結局共催は形勢不利に追い詰められたアベランジェ側が、落としどころとして提案を強いられることになった。
こうした「波乱」で決定した日韓大会は、開幕戦から「波乱」が連鎖した。番狂わせの最初の被害者は、前回王者のフランスだった。直前の2001〜02年シーズンで明らかに主役の座を独占したのは、ジネディーヌ・ジダンだった。
レアル・マドリーでフル稼働したジダンは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝でも鮮やかな左足ボレーでチームを優勝に導いた。またこのシーズンは、ティエリ・アンリとダヴィド・トレゼゲが、それぞれ24ゴールでプレミアとセリエＡ、ジブリル・シセも22ゴールでリーグ・アンと、チームには３か国のリーグ得点王がいた。
しかもフランスは前回初優勝を飾った後もEUROを制し、史上初めてワールドカップに続けて欧州制覇にも成功（その逆パターンは、72年EURO→74年ワールドカップで西ドイツが達成）。FWにもタレントを揃えた日韓大会は、前回以上に盤石の戦力を整えていた。
だがワールドカップは、CL決勝からわずか２週間で開幕だった。疲労を溜めたジダンは、直前の韓国との練習試合で左大腿部を肉離れしてしまう。大黒柱を欠くフランスは、開幕のセネガル戦でエル・ハジ・ディウフに決勝ゴールを許し、金星を献上。続くウルグアイ戦では、アンリが24分で退場してスコアレスドローに終わり緊急事態に陥る。
ついにグループリーグ（GL）最後のデンマーク戦にはダッシュもままならないジダンが強行出場するが、カウンターから２ゴールを許し、本来比類ない破壊力を秘めたチームは無得点のまま大会を去ることになった。
欧州の雄がフランスなら、南米予選ではアルゼンチンが13勝１敗４分で独走した。奇才マルセロ・ビエルサが率い３−４−３で攻撃性を貫くチームで、初戦はガブリエル・バティストゥータの決勝点でナイジェリアを下した。しかし、前回に続くイングランドとの因縁の対決では、４年前に退場したデヴィッド・ベッカムに雪辱の決勝PKを決められ敗戦。３戦目もスウェーデンと分けて、南米の雄もまさかのGL敗退となり、バティストゥータは代表チームに別れを告げた。
共催国の日本と韓国は、どちらも本大会での勝利がなく、未知へのチャレンジがテーマとなった。ハイラインでのフラットスリーを４年間継続してきたフィリップ・トルシエ率いる日本は、この間急ピッチで世代交代が進み、2000年にはアジアカップを制し、99年Ｕ-20ワールドカップや前年のコンフェデレーションズカップでは準優勝と、新しい歴史を切り拓いてきた。