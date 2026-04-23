枚方出身の「おけいはん」仁村紗和、美しい浴衣姿 京都・貴船神社の「青もみじ」を背景に
大阪・枚方市出身の俳優・仁村紗和による「おけいはん」新ビジュアルが、23日に公開された。
【写真】新緑の青もみじが美しい貴船神社
京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を持つ枚方出身の仁村が務めている。
新ポスタービジュアル「青もみじと、おけいはん」篇は、仁村が涼しげな浴衣に身を包み、京都の奥座敷・貴船神社の生命力あふれる美しい「青もみじ」を背景に、静かにたたずむ。
桜の季節が終わり、初夏へと移りゆくこのシーズン。光に透ける鮮やかな緑と風に揺れる「青もみじ」は、秋の紅葉とは一味違う美しさで、近年、初夏ならではの特別な趣として人気が高まっている。京都・滋賀の京阪沿線にはモミジの名所が数多く存在し、各地に「青もみじ」が織りなすみずみずしく美しい風景が広がる。
ポスターは、京阪電車の駅や車内のほか、大阪 梅田エリアや京都駅など、京阪沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開。混雑を避け、ゆったりと流れる時間の中で、京都・滋賀の奥深さを楽しむ旅を提案する。4月24日より順次、京阪電車の各駅・車内ポスター・デジタルサイネージなどに掲出される。
【写真】新緑の青もみじが美しい貴船神社
京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を持つ枚方出身の仁村が務めている。
桜の季節が終わり、初夏へと移りゆくこのシーズン。光に透ける鮮やかな緑と風に揺れる「青もみじ」は、秋の紅葉とは一味違う美しさで、近年、初夏ならではの特別な趣として人気が高まっている。京都・滋賀の京阪沿線にはモミジの名所が数多く存在し、各地に「青もみじ」が織りなすみずみずしく美しい風景が広がる。
ポスターは、京阪電車の駅や車内のほか、大阪 梅田エリアや京都駅など、京阪沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開。混雑を避け、ゆったりと流れる時間の中で、京都・滋賀の奥深さを楽しむ旅を提案する。4月24日より順次、京阪電車の各駅・車内ポスター・デジタルサイネージなどに掲出される。