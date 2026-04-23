岩田絵里奈アナ、“ダイヤモンド肌”つくるルーティン公開 『美的』登場で透明感あふれる美白肌披露
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、発売中の『美的』6月号のダイヤモンド肌をつくる朝夜のスキンケアルーティンにフォーカスしたコーナーに登場する。
【写真】美しいツヤモチ肌を披露した岩田絵里奈アナ
親しみのある笑顔とキャラクター、透明感あふれる美白肌で支持を集める岩田が、朝夜それぞれのスキンケアルーティンを大公開。日々の積み重ねによって磨かれる、ダイヤモンド級の輝きに迫る。
さらに、本企画には岩田のほかにも4人のゲストが登場。朝ケア重視派と夜ケア重視派のそれぞれに、選び抜いたコスメやケア法を明かす。岩田は「朝のケアではその後のメイクの邪魔をしない、シンプルなアイテムで守りのケアを、夜のケアでは肌状態に合わせて成分を選んだ攻めのケアを取り入れることで肌調子をより格上げできるんです」とコメント。かつてはニキビやニキビ跡に悩んだ経験もあり、日々人前に立つ仕事だからこそ、お手入れは“肌あれしないこと”を最優先に心がけていると話す。
そんな岩田の朝ケアは、計3ステップとシンプル。長時間メイク直しができない日でも美しい仕上がりをキープできるように、水分を丁寧に入れ込む。一方夜のケアは、その日の肌状態を見極めながら数種類の美容液を使い分けるなど、計5ステップ。アイクリームによる目元のケアまで余念がない。
昨年30歳を迎え、エイジングも気になり始めたという岩田。新たに取り入れた美容法や、ゆらがない肌の土台を整える腸活、さらには愛用サプリまで。誌面では、岩田のダイヤモンド肌の秘訣にまだまだたっぷりと迫る。
【写真】美しいツヤモチ肌を披露した岩田絵里奈アナ
親しみのある笑顔とキャラクター、透明感あふれる美白肌で支持を集める岩田が、朝夜それぞれのスキンケアルーティンを大公開。日々の積み重ねによって磨かれる、ダイヤモンド級の輝きに迫る。
さらに、本企画には岩田のほかにも4人のゲストが登場。朝ケア重視派と夜ケア重視派のそれぞれに、選び抜いたコスメやケア法を明かす。岩田は「朝のケアではその後のメイクの邪魔をしない、シンプルなアイテムで守りのケアを、夜のケアでは肌状態に合わせて成分を選んだ攻めのケアを取り入れることで肌調子をより格上げできるんです」とコメント。かつてはニキビやニキビ跡に悩んだ経験もあり、日々人前に立つ仕事だからこそ、お手入れは“肌あれしないこと”を最優先に心がけていると話す。
昨年30歳を迎え、エイジングも気になり始めたという岩田。新たに取り入れた美容法や、ゆらがない肌の土台を整える腸活、さらには愛用サプリまで。誌面では、岩田のダイヤモンド肌の秘訣にまだまだたっぷりと迫る。