◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）追い切り＝２３日、栗東トレセン

冷たい雨をものともせず、さっそうと駆け上がった。リアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は栗東・坂路でセボンサデッセ（４歳２勝クラス）を２馬身追走。スムーズに加速し、軽やかな脚さばきを見せた。５２秒０―１２秒４で併入。橋口調教師は「最後１ハロンだけ併せる形。引っ張ったままでゴールしていましたね」と余力残しを強調し、満足げな表情を見せた。

デビュー戦（５着）は去年の７月と早かったが、その後、骨片除去手術で５か月の休養。復帰３戦目の前走で初勝利を挙げた。２番手から抜け出し、最後は２着馬との競り合いを頭差で制すなど、優秀な内容。１分４５秒７の勝ち時計も、翌日の４歳上１勝クラスを０秒２上回るものだった。

武器は操縦性の高さ。橋口師は「乗ったら鞍上の言うことを聞くし、行けと言ったらどこまでも行く」と絶賛する。３歳牝馬ながら精神的に落ち着いており、体調やカイバ食いが安定している点も優れている。

２戦ぶりに騎乗する松山弘平騎手は「フローラＳを使うと聞いて、乗せてくださいと僕からお願いしました」と評価する逸材。「東京の広いコースは合いそう」と舞台適性にも期待する。桜花賞、皐月賞を制した絶好調の鞍上とともに、オークス切符を狙う。（水納 愛美）