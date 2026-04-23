4児の父・織田信成「結婚記念日を失念」大慌ての1日公開「笑顔に癒される」「素敵な夫婦」
【モデルプレス＝2026/04/23】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月22日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の様子を公開し、話題となっている。
【写真】4児の父・39歳五輪選手、美人妻と密着「急遽お花とケーキを買って帰宅」
織田は「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」と、うっかりしていたことを報告。「昨晩2時まで用事をしていて 今日は6時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたら ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日（4／22）』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん！！！！』となった馬鹿者」と、驚いたことをつづった。
この日は「ラジオ終わってからは練習に行くつもりやったけど 急遽お花とケーキを買って帰宅」と記し、ピンク色の花が中心になった花束とフルーツが乗ったタルトの前で、夫婦で仲良さそうに顔を寄せるショットを披露している。
この投稿には「結婚記念日おめでとうございます」「17年目も素敵な日々になりますように」「笑顔に癒される」「素敵な夫婦」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手、美人妻と密着「急遽お花とケーキを買って帰宅」
◆織田信成「結婚記念日を失念」大慌ての1日を公開
織田は「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」と、うっかりしていたことを報告。「昨晩2時まで用事をしていて 今日は6時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたら ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日（4／22）』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん！！！！』となった馬鹿者」と、驚いたことをつづった。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿には「結婚記念日おめでとうございます」「17年目も素敵な日々になりますように」「笑顔に癒される」「素敵な夫婦」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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