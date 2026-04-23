ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　3.027
フランス　　　3.689（+66）
イタリア　　　3.824（+80）
スペイン　　　3.495（+47）
オランダ　　　3.165（+14）
ギリシャ　　　3.792（+77）
ポルトガル　　　3.446（+42）
ベルギー　　　3.602（+58）
オーストリア　3.314（+29）
アイルランド　3.256（+23）
フィンランド　3.333（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）