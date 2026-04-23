ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）

ドイツ 3.027

フランス 3.689（+66）

イタリア 3.824（+80）

スペイン 3.495（+47）

オランダ 3.165（+14）

ギリシャ 3.792（+77）

ポルトガル 3.446（+42）

ベルギー 3.602（+58）

オーストリア 3.314（+29）

アイルランド 3.256（+23）

フィンランド 3.333（+31）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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