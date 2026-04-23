ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 3.027
フランス 3.689（+66）
イタリア 3.824（+80）
スペイン 3.495（+47）
オランダ 3.165（+14）
ギリシャ 3.792（+77）
ポルトガル 3.446（+42）
ベルギー 3.602（+58）
オーストリア 3.314（+29）
アイルランド 3.256（+23）
フィンランド 3.333（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 3.027
フランス 3.689（+66）
イタリア 3.824（+80）
スペイン 3.495（+47）
オランダ 3.165（+14）
ギリシャ 3.792（+77）
ポルトガル 3.446（+42）
ベルギー 3.602（+58）
オーストリア 3.314（+29）
アイルランド 3.256（+23）
フィンランド 3.333（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）