あす（24日）から航空機内でのモバイルバッテリー利用禁止に 持ち込みも2個まで 相次ぐ発火事故を受け
飛行機内でモバイルバッテリーの発火が相次いでいることを受け、あすから機内での利用や持ち込みに関する新しいルールが適用されます。どういった内容なのでしょうか。
私たちの移動手段の一つ、「飛行機」。旅行やビジネスなど様々な目的で使われるなか、多くの人が携帯しているのがスマートフォンなどの充電に使う「モバイルバッテリー」ですが、近年、「モバイルバッテリー」による事故が相次いでいるのです。
去年1月の韓国・釜山。離陸前の飛行機で火災が発生しました。
この火災で乗客・乗員あわせて176人が避難し、3人が軽いけがをしました。
これは機内で撮影された写真。韓国事故調査当局による調査では、モバイルバッテリーから発火した可能性があると指摘されています。
同様の事故は日本でも。
去年10月、沖縄・那覇を離陸した全日空機の機内で、乗客が持っていたモバイルバッテリーから煙が出ました。隣の席の乗客が持っていた飲料水をかけ、出火は免れたということですが、大事故につながる可能性もありました。
こうした事態を回避するために国交省は、あすから日本国内を発着する機内に持ち込むモバイルバッテリーに関するルールを変更します。
「モバイルバッテリーから他の電子機器への充電もお控え下さい」
これはあすから全日空の機内で流れる予定のアナウンスです。
ルールの変更により、機内でのモバイルバッテリーによる充電が禁止されます。
そして、モバイルバッテリーの持ち込みは1人2個までに制限。さらに、機内でモバイルバッテリー自体に充電することも禁止されます。
個数の制限とモバイルバッテリー自体への充電禁止に違反した場合は、罰則が科される可能性もあるということです。
乗客
「防げる事故は防いだ方が絶対いいと思うので賛成です」
「最近はエコノミークラスでも座席にUSBポートがあるので、それで足りると思う」
「仕方がないのかな」
安心して飛行機に乗るために新たなルールを守ることが求められています。