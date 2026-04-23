一度聞くと耳に残るフレーズってありませんか？ 短いメロディーやリズムなのですが、ふと口を突いて出てくるようなフレーズです。最近よく僕の頭の中でリフレインしているのが、たくろうさんが歌っている「しぇっふわ～ん」というやつです。聞いたことが無い人はぜひここで聞いてみてください（https://chef-1gp.com/）。どうですか？ 耳に残りませんか？

もちろん料理人No.1を決める「CHEF-1グランプリ2026」の宣伝担当をしているので、このＣＭが世の中に出る前から何度も聞き、頭に残っているという理由が大きいですが、変なフレーズだったり、嫌なフレーズって覚えませんよね。そういった意味では、たくろうさんの歌はとってもよくできているなぁと思います。

4月某日都内湾岸の海がよく見える場所でＣＭは撮影されました。こう書くと爽やかなイメージですが、当日は大雨で当初予定されていた建物の屋上での撮影は中止。急遽、雨をしのげる場所を選んでの撮影となりました。

「Ｍ-1」優勝してからというもの、秒刻みのスケジュールで予定が入っているたくろうさん。その一瞬の合間の時間をいただき、ＣＭプランナーやクリエイターなどスタッフが勢ぞろいする中、撮影は進みました。

ＣＭ制作する前には「絵コンテ」といって、どんな感じの映像を撮影するのかを全員がイメージしやすくする資料が作られます。僕も予めそれを観ていたのですが、今回のＣＭは歌がメイン。どうしても絵コンテだけでは想像できないものがありました。なので、撮影が始まるまではちょっぴり不安。果たして、たくろうさんはどんな歌を歌うのか？ まずは、たくろうさんを囲んで踊りを振り付ける振付師さんや歌のフレーズを伝えるスタッフさんなどが打ち合わせをします。僕もそこで初めて聞くフレーズ「しぇっふわ～ん」だったのですが、たくろうさんは何度か口づさむとサラリと一言「わかりました」。おいおい、大丈夫か？たくろう、いや、たくろうさん！心の叫びを押し殺しつつそのまま撮影に突入。すると！！あ～らビックリ。やっぱりプロって違うんですね。練習の時ボソボソっとやっていたことを本番では何万倍にも面白く表現されるのです。多分、僕がやってもな～んにも面白くない踊りなんですが、たくろうさんが二人でやるとそれが一流の芸になる。なんとも非常に不思議な体験でした。きっと、たくろうさんは今までの積み重ねで「ここをこうしたら面白くなる」というポイントが分かるのだと思います。

CMはもちろんですが、このほかにも放送中の1分ほどのミニ番組では「これぞたくろう」という絶妙の掛け合いでめっちゃ面白く「CHEF-1グランプリ2026」の魅力を伝えてくれています。こちらもSNSで観ることができるので、興味のある人はぜひチェックしてみてください。

あ、番組をお知らせするのを忘れていました。今週末4月26日(日)よる6時30分からです！お楽しみに～

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T内…先日母親の喜寿祝いで目玉が飛び出るほど高いお鮨をごちそうしました。何がスゴイって小食の母親が全部ぺろりと平らげたことです。美味しいものって偉大ですね。