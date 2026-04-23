波瑠と麻生久美子がＷ主演を務める日本テレビ系ドラマ「月夜行路-答えは名作の中に-」（水曜、後１０・００）が２２日、放送された。ルナ（波瑠）と涼子（麻生）は、通天閣近くの「ジュエリーサトウ」を訪れ、殺人事件に遭遇する。

実は前科持ちで、職人気質の彫金師・辰雄を演じたのは山口馬木也。店主を殺した疑いがかけられてしまう…という役だった。

ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で勇猛果敢な武将・柴田勝家役をインパクトたっぷりに好演している山口。今期は、２０日にスタートした関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」にも、主人公・茉莉（黒木華）の父で、与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ鷹臣（坂東彌十郎）の秘書・雫石役でも出演。今後も暗躍しそうな役どころとなっている。

主演映画「侍タイムスリッパー」（２４年）の大ヒットで一躍注目を集めた山口の活躍に、ＳＮＳ上では「山口馬木也、ドラマ出すぎ！カブってるし」「今期のドラマに出まくってるね。今まで見向きもしなかったのに侍から急に手のひら返し」「山口馬木也さん、銀河の一票と月夜行路に同じようなスーツ姿で出てきて笑ってしまった」「現代物もステキ♥」「よく出てるね」「今シーズン、たくさん出てらしてうれしい限り」などの声があがる反響となっている。