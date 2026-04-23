声優・梶裕貴が代表取締役を務める株式会社FRACTALが、株式会社フジテレビジョンを引受先とする第三者割当増資を実施したことを発表した。

【画像あり】梶本人の声を元にしたAIキャラクター「梵そよぎ」

FRACTALは、AI音声プロジェクト『そよぎフラクタル』を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開する企業だ。今回の調達により、「AIと表現者の共創」をテーマにした新たなクリエイティブの実現に向け、事業展開を加速させる方針だ。

『そよぎフラクタル』は、梶裕貴の声優活動20周年を機に2023年に始動した音声AIプロジェクト。梶本人の声を元に開発された音声合成ソフトと、そのキャラクター『梵そよぎ』を軸に、AI技術とクリエイティブの融合を模索している。

調達の背景として同社は、表現者の「声の権利」を保護しながら公式主導で“正しい音声AIの在り方”を社会に提示することを使命に挙げている。声優界で活躍する代表・梶裕貴自らがプロジェクトを牽引し、表現者とテクノロジーが共生するエンタテインメントの形を確立していくとしている。

また、3月8日に東京ガーデンシアターで開催された『梵そよぎ 1st EXPO「0rigin」』では、音声AIとリアルなライブ体験の融合を実証。この成果を踏まえ、音声AI技術の市場波及とIP価値向上を見据えた今回の調達に至ったという。フジテレビジョンからは、同社の音声AI技術の独自性と、メインIPである『梵そよぎ』のポテンシャルが評価された。

調達資金は、『梵そよぎ』をはじめとする音声AI技術の高度化と研究開発、IP『梵そよぎ』のエンタテインメント領域を超えた多角的な市場展開、さらにエンジニア・BizDev（事業開発）・バックオフィスなど全職種にわたる「初期メンバー」の採用強化に充てられる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）