田中美久3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』未公開カットで構成！アナザー版・デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』発売決定

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田中美久の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（3月9日発売）の未公開カットで構成されたアナザー版・デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』が、4月27日に発売されることが決定した。

※メイン写真は『ぜんぶ、ほんと』収録カット。

■セクシーな収録カットを先行公開！

『もっと、ぜんぶ、ほんと』は、3月9日（ミクの日）に発売され大ヒットを記録した、3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』のアナザーエディション。

ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラで撮影された写真集本編から、惜しくも選出されなかったアザーカットのみで構成された、デジタル限定版となる。

本編で魅力的だったシーンのアザーカットはもちろん、初めてのヨーロッパ渡航で現地の街並みを堪能する姿もたっぷりと収録。さらに、本編には登場していないセクシーな衣装のカット3ポーズも見どころだ。

ページをめくるたび、まるで彼女と一緒に旅をしているような気分を味わえる一冊。ぜひ、写真集本編と併せてチェックしよう。

写真集に関する最新情報＆オフショットなどは写真集公式Xにて随時更新中。

(C)中村和孝／集英社

■書籍情報

2026.03.09 ON SALE

田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』



2026.04.27 ON SALE

田中美久写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』

※デジタル限定

※『週プレ グラジャパ！』ではグラジャパ！限定カット付きで配信予定



■関連リンク

田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』公式X

https://x.com/mikurin3rdPB

田中美久 OFFICIAL SITE

https://tanakamiku-fc.jp/