　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 122(　　 117)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 131(　　 131)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 594(　　 594)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 759(　　 759)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　80(　　　80)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 759(　　 407)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　78(　　　58)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3283(　　1107)
　　　　　 　 　 6月限　　　 47424(　 21764)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 397(　　 175)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　15)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2507(　　 933)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46292(　 18992)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　22(　　　10)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　84(　　　84)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 392(　　 392)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4846(　　4846)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 283(　　 283)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16781(　 16781)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース