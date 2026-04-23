主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 117)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
日経225ミニ 6月限 594( 594)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 759( 759)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 80( 80)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 759( 407)
9月限 17( 11)
TOPIX先物 6月限 78( 58)
日経225ミニ 5月限 3283( 1107)
6月限 47424( 21764)
7月限 6( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 397( 175)
9月限 19( 15)
日経225ミニ 5月限 2507( 933)
6月限 46292( 18992)
7月限 22( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 5月限 392( 392)
6月限 4846( 4846)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 283( 283)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 5月限 129( 129)
6月限 16781( 16781)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 117)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
日経225ミニ 6月限 594( 594)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 759( 759)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 80( 80)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 759( 407)
9月限 17( 11)
TOPIX先物 6月限 78( 58)
日経225ミニ 5月限 3283( 1107)
6月限 47424( 21764)
7月限 6( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 397( 175)
9月限 19( 15)
日経225ミニ 5月限 2507( 933)
6月限 46292( 18992)
7月限 22( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 5月限 392( 392)
6月限 4846( 4846)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 283( 283)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 5月限 129( 129)
6月限 16781( 16781)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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