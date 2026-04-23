　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1545(　　 926)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1963(　　1301)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7040(　　6886)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 169(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1004(　　 768)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 354(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1154(　　 598)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　87(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 689(　　 580)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3729(　　1490)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4156(　　4069)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1308(　　 580)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2221(　　 926)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　15)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 460(　　 328)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5420(　　2008)
　　　　　 　 　 6月限　　　105225(　 46701)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　35(　　　21)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1308(　　 958)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　12)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3470(　　1448)
　　　　　 　 　 6月限　　　 61089(　 25481)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　22(　　　18)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 469(　　 469)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6423(　　6423)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1371(　　1371)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 481(　　 481)
　　　　　 　 　 6月限　　　 30258(　 30258)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　12)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース