主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1545( 926)
TOPIX先物 6月限 1963( 1301)
日経225ミニ 6月限 7040( 6886)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 0)
TOPIX先物 6月限 1004( 768)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 354( 0)
TOPIX先物 6月限 1154( 598)
日経225ミニ 6月限 87( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 689( 580)
TOPIX先物 6月限 3729( 1490)
日経225ミニ 6月限 4156( 4069)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1308( 580)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2221( 926)
9月限 25( 15)
TOPIX先物 6月限 460( 328)
日経225ミニ 5月限 5420( 2008)
6月限 105225( 46701)
7月限 35( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1308( 958)
9月限 24( 12)
日経225ミニ 5月限 3470( 1448)
6月限 61089( 25481)
7月限 22( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 469( 469)
6月限 6423( 6423)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1371( 1371)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 481( 481)
6月限 30258( 30258)
7月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1545( 926)
TOPIX先物 6月限 1963( 1301)
日経225ミニ 6月限 7040( 6886)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 0)
TOPIX先物 6月限 1004( 768)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 354( 0)
TOPIX先物 6月限 1154( 598)
日経225ミニ 6月限 87( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 689( 580)
TOPIX先物 6月限 3729( 1490)
日経225ミニ 6月限 4156( 4069)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1308( 580)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2221( 926)
9月限 25( 15)
TOPIX先物 6月限 460( 328)
日経225ミニ 5月限 5420( 2008)
6月限 105225( 46701)
7月限 35( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1308( 958)
9月限 24( 12)
日経225ミニ 5月限 3470( 1448)
6月限 61089( 25481)
7月限 22( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 469( 469)
6月限 6423( 6423)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1371( 1371)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 481( 481)
6月限 30258( 30258)
7月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース