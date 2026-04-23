　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4881(　　4819)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6540(　　6540)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3363(　　3363)
　　　　　 　 　 6月限　　　121291(　121291)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　21(　　　21)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2825(　　2825)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5269(　　5269)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2289(　　2289)
　　　　　 　 　 6月限　　　 72524(　 72524)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　39(　　　39)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　37(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 153(　　 153)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 453(　　 453)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 432(　　 432)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1235(　　1233)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2751(　　2749)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 244(　　 228)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1851(　　1851)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5051(　　5051)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 266(　　 200)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1293(　　1293)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1357(　　1357)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1868(　　1839)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5112(　　5112)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2242(　　2242)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27236(　 27236)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 187(　　 176)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 644(　　 644)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 745(　　 745)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 420(　　 420)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　11)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース