外国証券 先物取引高情報まとめ（4月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4881( 4819)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 6540( 6540)
日経225ミニ 5月限 3363( 3363)
6月限 121291( 121291)
7月限 21( 21)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2825( 2825)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 5269( 5269)
日経225ミニ 5月限 2289( 2289)
6月限 72524( 72524)
7月限 39( 39)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 0)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
日経225ミニ 6月限 453( 453)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 432( 432)
TOPIX先物 6月限 1235( 1233)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 2751( 2749)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 228)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1851( 1851)
日経225ミニ 5月限 120( 120)
6月限 5051( 5051)
7月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 266( 200)
TOPIX先物 6月限 1293( 1293)
日経225ミニ 6月限 1357( 1357)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1868( 1839)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 5112( 5112)
日経225ミニ 5月限 2242( 2242)
6月限 27236( 27236)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 187( 176)
TOPIX先物 6月限 644( 644)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 745( 745)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 420( 420)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4881( 4819)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 6540( 6540)
日経225ミニ 5月限 3363( 3363)
6月限 121291( 121291)
7月限 21( 21)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2825( 2825)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 5269( 5269)
日経225ミニ 5月限 2289( 2289)
6月限 72524( 72524)
7月限 39( 39)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 0)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
日経225ミニ 6月限 453( 453)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 432( 432)
TOPIX先物 6月限 1235( 1233)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 2751( 2749)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 228)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1851( 1851)
日経225ミニ 5月限 120( 120)
6月限 5051( 5051)
7月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 266( 200)
TOPIX先物 6月限 1293( 1293)
日経225ミニ 6月限 1357( 1357)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1868( 1839)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 5112( 5112)
日経225ミニ 5月限 2242( 2242)
6月限 27236( 27236)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 187( 176)
TOPIX先物 6月限 644( 644)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 745( 745)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 420( 420)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース