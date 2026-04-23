　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 17557(　 16044)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21263(　 20189)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　9729(　　9729)
　　　　　 　 　 6月限　　　258644(　258644)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2117(　　 117)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14418(　 13457)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 207(　　 207)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 31000(　 28044)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　8576(　　8576)
　　　　　 　 　 6月限　　　169969(　169969)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 158(　　 158)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1171(　　 691)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2551(　　2487)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6189(　　6189)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2000(　　　 0)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2296(　　1412)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5224(　　3929)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4167(　　4155)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1617(　　1484)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9660(　　7456)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9009(　　9009)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2146(　　2026)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6072(　　6072)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8749(　　8745)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7542(　　7491)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15846(　 15824)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6773(　　6773)
　　　　　 　 　 6月限　　　 89735(　 89735)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 805(　　 640)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 910(　　 622)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3578(　　3578)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4092(　　2723)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 518(　　 518)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　27(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 547(　　 546)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 435(　　 435)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 9)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース