外国証券 先物取引高情報まとめ（4月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17557( 16044)
9月限 38( 38)
TOPIX先物 6月限 21263( 20189)
日経225ミニ 5月限 9729( 9729)
6月限 258644( 258644)
7月限 2117( 117)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14418( 13457)
9月限 207( 207)
TOPIX先物 6月限 31000( 28044)
日経225ミニ 5月限 8576( 8576)
6月限 169969( 169969)
7月限 158( 158)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1171( 691)
TOPIX先物 6月限 2551( 2487)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 6189( 6189)
7月限 2000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2296( 1412)
TOPIX先物 6月限 5224( 3929)
日経225ミニ 5月限 7( 7)
6月限 4167( 4155)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 1484)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 9660( 7456)
日経225ミニ 5月限 88( 88)
6月限 9009( 9009)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2146( 2026)
TOPIX先物 6月限 6072( 6072)
日経225ミニ 6月限 8749( 8745)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7542( 7491)
TOPIX先物 6月限 15846( 15824)
日経225ミニ 5月限 6773( 6773)
6月限 89735( 89735)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 805( 640)
TOPIX先物 6月限 910( 622)
日経225ミニ 6月限 3578( 3578)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 4092( 2723)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 518( 518)
TOPIX先物 6月限 27( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 547( 546)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 435( 435)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
7月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17557( 16044)
9月限 38( 38)
TOPIX先物 6月限 21263( 20189)
日経225ミニ 5月限 9729( 9729)
6月限 258644( 258644)
7月限 2117( 117)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14418( 13457)
9月限 207( 207)
TOPIX先物 6月限 31000( 28044)
日経225ミニ 5月限 8576( 8576)
6月限 169969( 169969)
7月限 158( 158)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1171( 691)
TOPIX先物 6月限 2551( 2487)
日経225ミニ 5月限 5( 5)
6月限 6189( 6189)
7月限 2000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2296( 1412)
TOPIX先物 6月限 5224( 3929)
日経225ミニ 5月限 7( 7)
6月限 4167( 4155)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 1484)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 9660( 7456)
日経225ミニ 5月限 88( 88)
6月限 9009( 9009)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2146( 2026)
TOPIX先物 6月限 6072( 6072)
日経225ミニ 6月限 8749( 8745)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7542( 7491)
TOPIX先物 6月限 15846( 15824)
日経225ミニ 5月限 6773( 6773)
6月限 89735( 89735)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 805( 640)
TOPIX先物 6月限 910( 622)
日経225ミニ 6月限 3578( 3578)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 4092( 2723)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 518( 518)
TOPIX先物 6月限 27( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 547( 546)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 435( 435)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
7月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース