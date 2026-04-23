「日経225オプション」5月限プット手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
JPモルガン証券 29( 29)
UBS証券 20( 20)
SBI証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
岡三証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 56)
JPモルガン証券 17( 17)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 8( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 102( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
JPモルガン証券 29( 29)
UBS証券 20( 20)
SBI証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
岡三証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 56)
JPモルガン証券 17( 17)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 8( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 102( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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