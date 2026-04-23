「日経225オプション」5月限コール手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 135)
SBI証券 51( 33)
松井証券 29( 29)
BNPパリバ証券 61( 11)
みずほ証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
みずほ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
松井証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
SBI証券 10( 8)
松井証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 135)
SBI証券 51( 33)
松井証券 29( 29)
BNPパリバ証券 61( 11)
みずほ証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
みずほ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
松井証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
SBI証券 10( 8)
松井証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース