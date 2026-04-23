はるな愛　テレビでの“ふっくらビジュアル”に「この女優さん誰？」ファン騒然…1億円借金危機の衝撃エピソードも明かす

4月22日、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送され、タレントのはるな愛がゲスト出演。その近影が大きな話題となっている。

今回の放送では、『ダマされやすい女と疑り深い女』というテーマでオンエア。はるなはだまされやすい女側でスタジオに登場し、これまでの壮絶なエピソードを赤裸々に告白した。

「スタジオに登場したはるなさんは、花柄のスカートに紫色のリボンが印象的な柄物のトップスを着用して登場。肩まで伸びた髪をカールさせ、フェミニンな可愛らしい印象の強い姿を披露しました」（テレビ局関係者）

はるなから次々と明かされるダマされエピソード。しかし衝撃的な内容以上に、視聴者は、はるなのビジュアルの変化に驚いたようだ。X上には、

《はるな愛、顔変わったよな？》

《この女優さん誰だっけ？ってよく見たら、はるな愛さんだった》

《氷川きよしに似てるな》

と、驚く声が並んでいる。前出のテレビ局関係者はこう指摘する。

「はるなさんは美容に精通していて、今回のメイクでも艶肌が際立っていました。それが違和感に繋がったのかもしれません。さらに、これまで複数回のダイエットを経験し、トータルでマイナス13kgほどの減量に成功したことがあります。過去にはほっそりとしたくびれのある姿を披露したこともあります。その当時と比べると少しふっくらした印象もあるため、より変化したように感じたのでしょう」

今、はるなは見た目の変化だけでなく、別の理由でも注目を集めている。自身の半生を描いたNetflix映画『This is I』が世界独占配信中なのだ。

「番組では、はるなさんの波乱に満ちた人生が明かされました。20代後半の頃に働いていたショーパブで知り合った男性から、1億円の借金を背負わされそうになったという体験を語りました。このエピソードは映画には含まれてないと笑いを誘っていましたが、衝撃なエピソードにスタジオからも悲鳴が上がりました」（芸能プロ関係者）

常に話題を振りまき続けるはるな愛。そのバイタリティ溢れる人生のピークは、まだこれからかもしれない。