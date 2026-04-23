若見えの近道かも！！【40・50代】長さそのままでもOK♡「くびれレイヤー」

ヘアスタイルで若見えを狙うなら、「くびれレイヤー」を試してみて。くびれシルエットが顔まわりをすっきり見せて、若々しい印象に導いてくれそうです。長さを変えずにイメチェンできるので、髪を伸ばしている人にもおすすめ。40・50代がこなれて見える「くびれレイヤー」を早速チェック！

幅広いシーンに馴染む上品なくびれレイヤー

こちらのくびれレイヤーは、重めベースに表面のレイヤーで軽やかさをプラス。毛先に動きがつくことでアクティブな雰囲気に仕上がっています。重めのベースのくびれレイヤーは、まとまりやすく上品な印象を与えてくれそう。カジュアルはもちろん、オフィスシーンにも馴染みそうです。

髪のボリュームを調整できる

小顔効果がありそうな短めのくびれレイヤー。コンパクトなシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。レイヤーの位置や量を調整することで、まとまりやすく仕上がっているのが嬉しいポイント。年齢による髪の広がりが気になる40・50代にもぴったりです。

初心者にも◎ ミディアムのくびれレイヤー

幅広いアレンジができそうなミディアムのくびれレイヤー。いざという時に結べる長さがあるため便利です。レイヤーがこなれ感を演出しつつ、透明感のある暗めのカラーが大人の上品さを引き立てているのがポイント。さりげなくくびれシルエットを取り入れたい人にもおすすめです。

ハイライトでこなれ感アップ

ハイライトを入れて毛流れを強調させたくびれレイヤー。細かなハイライトが気になる白髪を自然にぼかしながら、立体感を演出しています。乾かすだけで形が決まりやすく、忙しい朝のスタイリングがラクになりそう。軽やかな仕上がりがこれからの季節にもぴったりです。

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writer：Nakazono Sayuri