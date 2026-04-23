ラッパーのドレイク（39）が、通算9作目となるスタジオ・アルバム「ICEMAN」を5月15日にリリースする。ドレイク自身がSNSで発売日を明かした。



【写真】人と比較してこのサイズ！トロント市内に出現した氷の塔

インスタグラムには、氷の絵文字とともに「MAY 15」とだけ記し、赤と青の文字で「ICEMAN MAY 15」と書かれたビジュアルを投稿。シンプルな方法で新作の発売日を伝えた。



一方で、地元トロントでは大掛かりなプロモーションも展開された。市内中心部の駐車場に、高さ約15フィート（約4.5メートル）、長さ約20フィート（約6メートル）、幅約15フィート（約4.5メートル）の巨大な氷の塔が設置され、その中に発売日が隠されていると告知された。



ドレイクは、「発売日はこちら。トロント中心部、ボンド・ストリート81番地」と投稿。「ローリングストーン」誌によると、氷の中身を確かめようと登ろうとする人や、ハンマーやバーナーを使おうとするファンも現れたという。現場には「危険・接触禁止。氷が崩落し、重傷や死亡の恐れがあります」との警告看板も掲げられていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）