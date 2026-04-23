「心は動いた？」ミス東大から直球質問 石丸伸二の意外な言動にスタジオどよめき
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第4回が23日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送される。
【映像】貴重！大学時代の石丸伸二は大道芸人？
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
23日の放送では、前回に続き2日目のクリスマスデートの模様を届ける。前回、「しんじと闘います」と宣言し、元政治家・しんじ（石丸伸二）と現役東京大学大学院生・あさのデートに乱入したフリーアナウンサー・まさかつ。3人でのデート中、どうしてこの2人のデートに乱入しようとしたのかを問われたまさかつは、あさを指し「好きな子がいるから」とストレートに想いをぶつける。
さらに、しんじの本音に迫るまさかつ。あさからも「（心は）動いたの？」と迫られたしんじの答えとは。その後のしんじの意外な言動に、スタジオが思わずどよめく場面も。それぞれの“心の動き”が徐々に明らかになっていく。果たして、あさをめぐる三角関係はどのように変化していくのか。
【映像】貴重！大学時代の石丸伸二は大道芸人？
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
さらに、しんじの本音に迫るまさかつ。あさからも「（心は）動いたの？」と迫られたしんじの答えとは。その後のしんじの意外な言動に、スタジオが思わずどよめく場面も。それぞれの“心の動き”が徐々に明らかになっていく。果たして、あさをめぐる三角関係はどのように変化していくのか。