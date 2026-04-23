KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、povo2.0において「ゴールデンウィークキャンペーン」を開始した。

また、スシローやドン・キホーテのギフト券がセットになったコラボトッピングが期間限定で提供される。

ゴールデンウィークキャンペーン

キャンペーンのひとつとして、データトッピングが割引価格で提供される。

たとえば、通常2万1600円の「120GB（365日間）」は2万1100円、通常2万6400円の「360GB（365日間）」は2万5600円で販売される。

さらに長期連休での利用を想定した「データ使い放題（7日間）52回分」が3万8640円で提供される。他社からの乗り換えで加入後7日間以内に購入すると、購入額の50％相当がau PAY残高として還元される「本気割」の対象となる。

なお、本気割による還元率は5月12日以降の購入分から、現在の50％相当から40％相当へと変更される予定。

このほか、期間限定トッピングとして、1800円の「データ使い放題（7日間）」が販売されるほか、通常は週末限定の「週末データ使い放題（3日間）」も4月28日10時～5月11日9時30分の期間で提供される。対象の使い放題トッピングを購入すると、au PAY totoで利用できるスポーツくじ「BIG1000」が1口進呈される。また公式Xでは、オリジナルの「ゴールデンステンレスマグボトル」を抽選で20名にプレゼントする企画が5月11日まで行われる。

スシロー・ドン・キホーテとのコラボトッピング

「コラボトッピング」として、スシローおよびドン・キホーテ向けのセットが4月23日10時～6月25日9時30分まで提供される。

スシローとのコラボでは、「スシローお食事券1000円分」と「データ使い放題（24時間）」がセットになり、1280円で販売される。

ドン・キホーテとのコラボでは、「majicaギフト券3000円分」と「1GB（30日間）」がセットで3450円となる。

いずれのトッピングも、購入後にpovoへ登録されたメールアドレス宛にデジタルクーポン形式のギフト券が送付される