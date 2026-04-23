「すしざんまい赤ちゃん」川崎希のモデル夫、バーバリーを着る赤ちゃん公開「かわいすぎるー！！」
タレントの川崎希さんの夫でモデルのアレクサンダーさんは4月22日、自身のInstagramを更新。おしゃれな赤ちゃんの写真を公開しました。
【写真】バーバリー姿の赤ちゃん
コメントでは「かわいすぎるー！！」「かわい子ちゃんすぎる」「かわいいな チビちゃん」「優しいアレクさん」「バーバリーがお似合いなグーちゃんですね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】バーバリー姿の赤ちゃん
「かわいいな」アレクサンダーさんは「バー!! すしざんまい赤ちゃん #burberry #バーバリー #hermes」とつづり、2枚の写真を投稿。チェック柄のハットとスカートを着用した次女である赤ちゃんの姿です。ほほ笑みながら両手を大きく広げており、とてもかわいらしいです。
次女のかわいい姿はほかにも！20日には、ベッドにうつぶせになった次女の写真を公開していたアレクサンダーさん。ファンからは「これ以上言葉がない！」「ムチムチかわいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)