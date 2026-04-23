タレントの川崎希さんの夫でモデルのアレクサンダーさんは4月22日、自身のInstagramを更新。バーバリーのコーディネートに身を包んだ赤ちゃんの姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：アレクサンダーさん公式Instagramより）

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タレントの川崎希さんの夫でモデルのアレクサンダーさんは4月22日、自身のInstagramを更新。おしゃれな赤ちゃんの写真を公開しました。

【写真】バーバリー姿の赤ちゃん

「かわいいな」

アレクサンダーさんは「バー!!　すしざんまい赤ちゃん　#burberry #バーバリー #hermes」とつづり、2枚の写真を投稿。チェック柄のハットとスカートを着用した次女である赤ちゃんの姿です。ほほ笑みながら両手を大きく広げており、とてもかわいらしいです。

コメントでは「かわいすぎるー！！」「かわい子ちゃんすぎる」「かわいいな　チビちゃん」「優しいアレクさん」「バーバリーがお似合いなグーちゃんですね」との声が寄せられました。

次女のかわいい姿はほかにも！

20日には、ベッドにうつぶせになった次女の写真を公開していたアレクサンダーさん。ファンからは「これ以上言葉がない！」「ムチムチかわいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)