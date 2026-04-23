【脳トレ】解けると快感！ 「15×18」を5秒ですっきり！ ヒントは片方を2倍にして……
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
15と18の組み合わせは少し複雑そうに見えますが、数字の性質を生かせばすぐに解ける問題です。1分以内に答えまでたどり着けるか挑戦してみましょう！
15 × 18 = □
ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」という計算のテクニックを使ってみてください！
答えを見る
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▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」という考え方を使うと、暗算5秒で解くことが可能です。
15 × 18 の計算方法：
1. 「15」を2倍してキリの良い「30」にする（ 15 × 2 = 30 ）
2. 「18」を2で割って半分にする（ 18 ÷ 2 = 9 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 30 × 9 = 270 ）
4. 答えは 270 となる
このように、一方を2倍、もう一方を半分に組み替えることで、大きな計算もすっきり暗算できるようになります。扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵。ぜひ覚えて活用してください！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
15と18の組み合わせは少し複雑そうに見えますが、数字の性質を生かせばすぐに解ける問題です。1分以内に答えまでたどり着けるか挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
15 × 18 = □
ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」という計算のテクニックを使ってみてください！
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正解：270正解は「270」でした。
▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」という考え方を使うと、暗算5秒で解くことが可能です。
15 × 18 の計算方法：
1. 「15」を2倍してキリの良い「30」にする（ 15 × 2 = 30 ）
2. 「18」を2で割って半分にする（ 18 ÷ 2 = 9 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 30 × 9 = 270 ）
4. 答えは 270 となる
このように、一方を2倍、もう一方を半分に組み替えることで、大きな計算もすっきり暗算できるようになります。扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵。ぜひ覚えて活用してください！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)