タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」がライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」と初コラボレーションした「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）」（全6種 種類は選べない）を、6月20日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE直営店（5店舗）、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。なお、「タカラトミーモール」では4月23日から予約受付を開始する予定。

同商品は、CONVERSEを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」を「トミカ」にした。ブランド誕生から56年の「トミカ」と、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生以来100年以上の歴史を持つ「ALL STAR」の長年愛されるブランド同志のコラボが実現した。シューズ型トミカの制作は初の試みだが、お互いブランドへの想いを交わし“CONVERSEらしさ”“トミカらしさ”にこだわった。





「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」「本物そっくりのインソール・アウトソール」「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」「思わず集めたくなるカラーバリエーション」「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」など、たくさんの“驚き”や“アソビ心”が詰まっている。CONVERSE直営店での展開も予定しており、トミカファンとCONVERSEファンのどちらにも手に取ってもらいたい商品になっている。

同シリーズは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに人気のキャラクターやコンテンツとコラボレーションしているシリーズ「ドリームトミカ」の中に新たにラインアップし、今後第2弾の発売も予定している。

タカラトミー 事業統括本部 ブランドビジネス本部 グローバルトミカ事業室 室長 流石正氏は、「世界中の人々に愛される『CONVERSE』とのコラボレーションが実現し、大変光栄に思っている。シューズ型トミカは、これまでにない新たな挑戦だったが、双方のエッセンスが融合したことで、“アソビ心”溢れるデザインに仕上がった。完成したトミカの愛らしさに大きな感動を覚えている。ぜひ、お気に入りのシューズを履いて、トミカと一緒に外出を楽しんでもらいたい」とコメントしている。

コンバースジャパン 企画部 部長 加古山純一氏は、「今回の取り組みでは、トミカとALL STAR、それぞれの持つアイデンティティを融合させることで、これまでにない新しい価値を表現することができた。単なる意匠の再現に留まらず、コンバースらしい特徴を捉えたHIからOXへと変化するギミックや、細部の造形にまでこだわり、遊び心と完成度を両立したプロダクトに仕上がっていると感じている。この企画が、両ブランドの新たな可能性を広げる一歩となることを期待している」とコメントしている。

［小売価格］1100円（税込）

［発売日］6月20日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp

コンバースジャパン＝https://converse.co.jp