23日夜は近畿〜関東で雨続く 関東の雨は24日明け方ごろまで

【雨の予想】

木曜日夜は、近畿から関東では雨が続き、伊豆諸島で激しい雨が降る所があるでしょう。

【画像で見る】きょう午後7時〜あす午前8時までの降水予想シミュレーション

関東での雨は、金曜日の明け方頃まで続きますが、金曜日の朝には止む所が多くなる見込みです。

24日は広い範囲で晴れる見込み 南西諸島は雨が降ったり止んだり

【金曜日の天気】

金曜日は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、南西諸島は朝から雨が降ったり止んだりしそうで、北海道では東部を中心に、雨や雪が降る所があるでしょう。





週末の天気は？ 日曜日にかけて広く晴れて行楽日和

【金曜日の予想最高気温】札幌 ：10℃ 釧路：13℃青森 ：14℃ 盛岡：19℃仙台 ：18℃ 新潟：16℃長野 ：18℃ 金沢：19℃名古屋：23℃ 東京：20℃大阪 ：22℃ 岡山：23℃広島 ：24℃ 松江：17℃高知 ：24℃ 福岡：21℃鹿児島：21℃ 那覇：25℃

【土曜日と日曜日の天気】

まず土曜日は広く晴れる予想で、土曜日の夜は宮崎県・高知県付近は雨が降る所があるかもしれませんが、その他の地域は夜にかけても安定して晴れる見込みです。



日曜日は西日本では雨が降りますが、関東・北陸から北海道は夕方にかけて広く晴れる見込みです。東海地方は日曜日の夜には雨が降り出しそうです。

【週間予報（西日本）】

土曜日にかけて広い範囲で晴れますが、日曜日は太平洋側を中心に雨が降るでしょう。月曜日・火曜日は日差しが届き、25℃以上の夏日の所もある予想です。

【週間予報（東日本、北日本）】

日曜日にかけて広く晴れて行楽日和となるでしょう。月曜日以降は雲が多く、雨が降る所がありそうです。予想最高気温は、東京は月曜日まで21℃前後で平年並みとなる見込みです。