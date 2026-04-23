【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） 価格 スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円

日本マイクロソフトは4月23日、都内某所にて、Xbox Series X|S/PC/プレイステーション 5用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」のプライベートイベント「Tokyo Lights, Horizon Nights - A Forza Horizon 6 Experience」を開催した。

本イベントは、世界中のメディアやインフルエンサー、関係者に「Forza Horizon 6」をお披露目するオフラインイベント。日本独自のクルマのオフ会や走行会をイメージしたイベントとなっており、世界中から集まった日本のクルマ好きを喜ばせていた。

本稿では、イベント会場で展示されている日本と世界の名車たちを現地から撮り下ろしのフォトレポートでお届けする。

なお、「Forza Horizon 6」は、Xbox Series X|S/PC版が5月19日、PS5版が2026年内に発売予定。価格はスタンダード エディションが9,800円、デラックス エディションが14,000円、プレミアム エディションが16,800円。

会場では軽食も販売されていたが、出店には日本が誇る軽トラが使われていた。

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