【1/12 AXES1EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(BNR32) 特別仕様(ドライバーパーツ付き)】 元発送日：4月30日→発送延期 価格：17,600円

フジミ模型は、プラモデル「1/12 AXES1EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(BNR32) 特別仕様(ドライバーパーツ付き)」の発送延期を発表した。

本商品はGT-Rグレードが復活した8代目スカイラインを1/12スケールプラモデル化したもの。パーツは着色済みのABS樹脂製で主に構成され(一部除く)、塗装不要で組み立てることができる。組み立ては接着方式に比べ強度あるのボルトオン、スナップフィット式。

ボディは左右ドア面をのぞき、フロント/リア/屋根面/サイドパネルまで一体成形とした形状で、実物車両をイメージさせるガンメタ調の成形色となっている。ホイールはガンメタ調のメッキを施しており、車体への取り付けはネジ止め式。センターキャップは別パーツで再現され、エンブレムはシールで再現されている。

専用金型による男性ドライバーパーツが付属。運転中の着座状態を再現できる。パーツは頭部(2種)、胴体、手足(左右)、顔と胴体用ジョイントパーツで構成され、塗装接着式の仕様となっている。

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