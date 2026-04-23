シビック e:HEVに“走りのRS”が登場！

ホンダ シビック e:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS

ホンダは、主力モデルであるシビックに新グレード「e:HEV RS」を追加し、2026年6月に発売する。

1972年の誕生以来、世界累計約2760万台を販売してきたシビックは、いまやホンダを代表するグローバルモデル。現行の11代目は“人中心”という開発思想のもと、扱いやすさと存在感を高次元で両立し、爽快なドライビングを追求した一台として高い評価を得ている。

そんなシビックの電動モデルであるe:HEVに、新たにスポーツグレード「RS」が加わる。

最大のトピックは、新型「プレリュード」にも採用された新制御技術「Honda S+Shift（エスプラスシフト）」の搭載だ。モーター駆動でありながら、有段トランスミッションを思わせるダイレクトな加速フィールと鋭いシフト感覚を実現。さらにシビック専用のチューニングが施されたサウンド演出により、ドライバーの高揚感を引き出す。

加えて、RS専用セッティングのサスペンションや、Dシェイプステアリングホイールを採用することで、操舵に対する応答性と車両挙動の一体感を向上。電動化時代においても“操る楽しさ”を色濃く残した、走り志向の一台に仕上げられている。

ボディカラーは5色展開で、車両価格については未発表。続報を楽しみに待ちたい。

■ホンダ シビック e:HEV RS主要装備

・アダプティブドライビングビーム

・LEDアクティブコーナリングライト

・Google搭載 9インチHonda CONNECTディスプレー+ETC2.0車載器

・BOSEプレミアムサウンドシステム（12スピーカー）

・ドライブモードスイッチ

・運転席8ウェイパワーシート+助手席4ウェイパワーシート

・ワイヤレス充電器

・アクティブノイズコントロール

・アクティブサウンドコントロール

・10.2インチデジタルグラフィックメーター

・コンビシート〈レッドステッチ〉

・本革巻ステアリングホイール+アルカンターラ センターマーカー

・自動防眩ルームミラー

・ピンストライプ加飾〈レッド〉

・シャークフィンアンテナ

・RS専用サスペンション

・Honda S+Shift

・メタル製パドルシフト

・エレクトリックギアセレクター

・18インチアルミホイール など

INFORMATION

シビック先行情報サイト

https://www.honda.co.jp/CIVIC/new/

新型プレリュードの「ホンダS+SHIFT」ON/OFFスイッチ