変速の度に背中がシートへ押し付けられる快感

モデル中期のアップデートを受けた、BMW M3 ツーリング。従来の510psでもまったく不満はなかったが、530psへ増強され、刺激は増している。ステーションワゴンという括りを抜きにして、眼を見張るほどの高性能モデルといえる。

【画像】家族や荷物と一緒に走れるスーパーワゴン M3 ツーリング サルーンのM3とM4も 全113枚

0-100km/h加速は従来と変わらなくても、僅か3.6秒で処理する。伝説の名車、レクサスLFAと同タイムなのだから、速くないわけがない。



BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）

ドライブモードをスポーツプラスにすれば、3.0L直6ツインターボエンジンと8速AT、トラクションコントロールがアグレッシブに変化。そのレスポンスは驚異的といえ、変速の度にバケットシートへ背中が押し付けられる快感を味わえる。

ショートなギア比のおかげで、中間加速も強烈。キャビン内で再生される合成ノイズは、なかなかリアル。直6エンジンの甘美な響きを、大きく濁らせるものではない。

大きさを実感させない真のドライバーズカー

カーブが連続する道を、類まれな自信で駆け巡れる事実は、M3 ツーリングが真のドライバーズカーであることを物語る。リアまわりの強化が影響し、車重はサルーンのM3より85kg重い1865kgでも、操縦性のまとまりは素晴らしい。

ステアリングホイール上のMボタンを押せば、すべてが開放され、スーパーカー・キラーなワゴンへ即座に変化。ドアミラーに映る、張り出したフェンダーの意味を実感する。



BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）

旋回時は、大きさや重さを殆ど感じさせない。チャレンジングな区間でも、操縦性は常に正確で安定。落ち着いた姿勢制御と、リア寄りのトルク分配、圧巻なフロントタイヤのグリップ力が相乗し、目前へ広がるアスファルトを鋭くクリアしていける。

四輪駆動システムは、濡れた路面で出色のトラクションを担保。試乗日は雨で、RWDモードは試さなかったが、望ましい条件なら運転の喜びを拡幅するに違いない。

100km/h程度で流せば燃費は12.0km/L

乗り心地は、コンフォート・モードなら普段使いに問題なし。低速域では確かに硬めだが、高速道路の速度域ではしなやかさが増し、3シリーズらしく快適に移動できる。

燃費は、今回の試乗では9.0km/L前後が平均ながら、100km/h程度で大人しく流せば、12.0km/Lを超える様子。性能を考えると、感心せざるを得ない。



BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）

お値段は、英国では9万3585ポンド（約1965万円）から。オプションはふんだんに用意され、カーボンセラミック・ブレーキやMカーボン・バケットシート、アルティメット・パッケージを装備した試乗車は、11万ポンド（約2310万円）に迫っていた。

家族や荷物と一緒に走れるスーパーワゴン

控えめなアップデートだとしても、ドライバーズカーとしての実力は確実に向上した。20psの増強で動的能力を引き上げ、訴求力は一層の高みに達している。

乗り心地は硬めで、見た目は好戦的で、走行ノイズも小さくない。公道の限り、M340i ツーリングでも不足ない速さと実用性を叶えられる。それでも、至高の運転体験をステーションワゴンで味わいたい人にとって、M3 ツーリングは無二の存在なはず。



BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）

家族や荷物と一緒に走れる、使えるスーパーワゴン。運転を楽しめつつ、普段使いにも活躍できる。将来的な価値も、約束されたようなものだろう。

◯：サイズや車重から想像できない出色の操縦性 強力で軽妙に回り個性豊かなS58エンジン 毎日活躍できる優れた実用性

△：低速域での乗り心地 多くの人にはM340i ツーリングで不満なし

BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）のスペック

英国価格：9万3585ポンド（約1965万円）

全長：4794mm

全幅：1903mm

全高：1436mm

最高速度：280km/h（Mドライバーズ・パッケージ）

0-100km/h加速：3.6秒

燃費：9.7km/L

CO2排出量：234g/km

車両重量：1865kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：530ps

最大トルク：66.1kg-m

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



BMW M3 xドライブ・ツーリング（英国仕様）