男鹿市で風車の羽根が折れた事故から23日で11日です。



現場では折れた羽根を取り外す作業が始まりました。



折れた羽根を含め、3本ある羽根すべてが25日までに撤去される予定で、事故原因の本格的な調査が進められます。



深瀬博史記者

「事故のあった風車の羽根は、いまもあのようにぶら下がったままの状態となっています。きょうから下にある赤と白のクレーンを使って取り外し作業に入るということです」





今月12日、男鹿市船越で観光案内所の近くにある陸上風車の約40メートルの羽根1枚が折れているのが見つかりました。けがをした人はいませんでした。事故から11日。風車を設置した「風の王国・男鹿」と、製造したドイツのメーカー「エネルコン」、それに保守管理を担う日立パワーソリューションズは、折れた羽根の撤去作業を始めました。深瀬記者「今切り込みを入れた羽根ががとれました」「クレーンに吊るされています」23日朝から昼過ぎにかけて。垂れ下がった羽根の一部を切り出し、クレーンを使って取り外しました。事故のあった風車は、去年5月に秋田市新屋で羽根が落下した風車と同じエネルコン社製で、同じ型のものです。これまでの日立パワーソリューションズなどの調査では、事故直前に落雷の痕跡はなかったことがわかっています。また、事故直前の風速は風車に設置されている風速計で13メートルほどで、風の影響で折れたとは考えられないということです。羽根の耐用年数は20年で、事故前の過去1年間の点検では異常は確認されていませんでした。日立パワーソリューションズ再エネソリューション本部 佐藤博之本部長「事故が続けて発生したこと、すごく重大なことだということで重く感じとっております。これからの原因究明という形で進めてまいりますけども、真摯に対応させていただき信頼を回復していくということで進めたいと思います」折れた羽根を含め3本ある羽根は25日までに撤去される予定で、今後、損傷個所などを詳しく分析し事故原因の調査が進められます。♢♢♢♢♢風の王国・男鹿は、経済産業省からの指摘を受け22日、事故の原因を調査する第三者委員会を設置しました。日立パワーソリューションズやエネルコンも参加し、事故原因の早期究明を目指します。