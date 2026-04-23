みなさんは最近、書店で「本」を買ってますか？



電子書籍の浸透や娯楽の多様化による本離れなど出版業界を取り巻く環境が大きく変わり、町の書店の売り上げは落ち込んでいます。



県内の書店の数の推移をみると、この10年で2割近く減少しています。



こうした中、秋田市中心部にある書店が今月末で75年の歩みに1つの区切りをつけます。



3代目にあたる店主の思いを取材しました。

■紙の出版物市場の縮小…売り上げはピーク時の半分ほどに

江戸時代から続く老舗をはじめ、歴史ある数々の店舗。





■本を通じて地域とつながってきた75年

秋田市の通町商店街です。ここに店を構えるひらのや書店は、創業75年。子どもたちが店に入りやすいよう、入口付近には幼児や児童向けの雑誌を配置。町の書店として秋田に関連する本も数多く取り揃えています。出版社と直接契約をして店のおすすめコーナーを設けるなど独自の色を打ち出してきました。3代目として店を営んできた平野左近さん45歳。母親で2代目の照子さんを含め、家族で続けてきた店の営業を今月29日で終える決断をしました。平野左近さん「いまの売り上げに対して、これから人件費であったりとか 設備投資であったりとかというところを考えていくとやっぱり明るい未来ではないなというところ」紙の出版物の市場が縮小し続ける中、店の売り上げも約30年前のピーク時の半分ほどに落ち込みました。子どものころから店の手伝いをしてきた平野さん。平野左近さん「年々雑誌の数も少なくなってきて」「昔家族総出でやってたんすけど、そのぐらい雑誌も入ってきてたんだけども、いま全然一人で対応できるぐらい量になっちゃいましたね」昭和26年、1951年に平野さんの祖父・栄一さんが始めたひらのや書店。娯楽が少なかった戦後の復興の時代。雑誌や漫画は子どもから大人まで多くの人気を集めました。初めは6坪だった店舗も、売り上げの増加とともに拡大。30年ほど前に駐車場を整備するなどしていまの形となりました。平野左近さん「年季入ってるでしょ。ふふ。これ子どもの時にさ『絶対手切るなよ』って言われてさ、 じいちゃんに。すごい言われた記憶あるもん。40年50年は使ってるんじゃないかな」初代・栄一さんの長女の照子さんは長く、店の歴史を見守ってきました。母・照子さん「しょうがないかなって思ってる。 しょうがない。このご時世には。 絶対もう後戻りするってことは ないですよね」「テレビもない時代で、すごいほんとに予約・定期購読のお客様がいらしたころで、帝国石油に配達するときはリヤカーとか。少ない日は自転車の後ろにかご乗せていったんですけど、多い日はリヤカーで運びましたね」

時代が変わっても創業当時から変わらないのが本の配達サービスです。



閉店を考えるなかで当初は廃業も検討しましたが、配達だけは金額に応じて今後も続けることにしました。



学童に配達

「こちらになりまーす」「きょう14日だから、あしたくるな～とか、付録もみんなで貯めて分けたりくじ引きをして付録をみんなでもらったりとかしていますよ」



泉学童ひまわりクラブ 篠田典子さん

「私も地元の本屋さんってことでひらのやさんにお願いしたわけです。人から人にいただけるということで」



平野左近さん

「『外商は続けます』って言ったら、やっぱり喜んでくれるお客さんとか申し込んでくれるお客さんってすごいいて、やっぱりそれなりに需要というのがあるのかなという風に感じてますね」「もう20年近くかな、本屋やってるので、本屋の端くれとして、そこはなんかやってもいいのかなって思いましてね」



本を通じて地域とつながってきた75年。



「どうもお世話になりました」「とんでもない。こちらこそ」



客

「よく来てくれた～」



客

「ひらのやさんはうちの両親もここだし、私もここだったし。 もうほんとショックで。ね？寂しくなりますね？寂しいです、ほんとに。またね」



町の書店としての役割を果たしてきました。



廣田裕司アナウンサー

「インターネットではなかなか買わない？」

客

「そういうの私やらないもの。ここに来ていいのあれば買っていく」

廣田アナ

「見て選びたい？見ながら」



平野左近さん

「こうやって店に立ってお客さんと相対するということがなくなっちゃうことに関してはちょっと寂しさもあるんだけれども、実は何割かはほっとしてる部分もなんか。後悔とかというのはあんまりなくて、やれることはけっこうやった感はあるので、お客さんに申し訳なさはあるけれども、自分としても母もそうだけれども、やりきった感という方もあるから、けっこう充実してる。だから残り少ない時間をお客さんとどうやって、感謝を伝えていいところで終われたらなというのが正直なところですね」



お店としての75年の歩みは間もなく最後の1ページを迎えます。



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店を訪れた人からは「買う予定がなかった本と新たに出会える喜び」だったり「本を見ているだけで楽しい」など書店の存在意義を感じる声がたくさん聞かれました。



ひらのや書店、店舗での営業は来週水曜日29日・昭和の日までです。