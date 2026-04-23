県と秋田市、ブラウブリッツ秋田は、新たなスタジアム整備のあり方を3者で話し合う会合を、約2か月ぶりに開きましたが、今後も話し合いを続ける方針の確認にとどまりました。



スタジアム整備は、国の補助金を活用する想定ですが、補助金を出すことは見直すべきではないかという意見も出ています。



今月10日に政府が公表した資料です。



政府は去年から、様々な事業に対する国の補助金が適切なのかどうかの検討を行っていて、資料は、その議論の場で示されました。





資料の中にあったのは、「Jリーグ」の文言。「Jリーグ本拠地等のスタジアムは、天然芝養生のため市民利用を制限するなど、補助金対象としての公共性を欠いている」今回公表されたのは、補助金のあり方に関して今年1月から2月にかけて、全国から意見を募った結果をまとめたものです。約3万7,000件の意見が寄せられたうちの“主な意見”として、スタジアム整備に対する補助金を、見直すべきという内容が紹介されていました。Jリーグがスタジアム整備で義務づける天然芝は、持続的な管理が必要で、月2回程度開催されるリーグの試合日以外は一般の利用ができない日が多くなる事例を踏まえた意見です。スタジアムへの補助金のあり方を見直す議論が実際に始まるかは、現時点では決まっていません。ブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長（3月）「スポーツはもちろん文化、教育、商業、そして防災など様々な機能を併せ持つことで、地域にとって欠かせない拠点となるスタジアムです」「スタジアムは、クラブだけのものではありません」スタジアムに対する補助金に理解を得るために必要となるのは、“施設の公共性”です。公共性を確保できるかどうかも含めた整備の方向性を話し合うための、県と秋田市、ブラウブリッツ秋田による会合が、23日に約2か月ぶりに開かれました。報道機関に公開されたのは冒頭のみでしたが、秋田市によりますと、23日は新たな方針は決まらず、3者が今後も定期的に話し合いを開くことを確認するにとどまりました。施設の設計や整備に伴う作業を中心となって進める事業主体については、県と市が共同で担うことを視野に話し合いを続け、施設の規模や費用負担のあり方についても、順次方向性を決める予定です。一方、県と市は、数十億円規模が必要になるとの試算を出している民間資金が確保できなければ、事業は前に進められないとの考えを示していますが、話し合いの後、取材に応じた秋田市の担当者は、クラブ側が進捗状況を報告したことを明らかにしています。秋田市スポーツ振興課・猿田実課長「正式な金額ではないんですけど、約700万、現在集まっているという報告は受けました」「ふるさと納税とかそういう話もありましたけど、そこも含めて3者で協議をしていくかたちになります」3者は、来月14日にも、再び整備のあり方について話し合いを開くことにしています。